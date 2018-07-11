2018-07-11T14:40:57+03:00
Экономика

Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

На должность главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка назначен Игорь Алешин
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава правительства России Дмитрий Медведев сменил главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Руководитель ведомства Игорь Чуян освобожден от должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина в среду, 11 июля.

На должность главы Росалкогольрегулирование другим распоряжением Медведев назначил Игоря Алешина. Ранее он был генеральным директором «Союзплодоимпорта».

«Назначить Алешина Игоря Олеговича руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, освободив его от занимаемой должности», — сообщается в распоряжении.

Игорь Чуян возглавил Росалкогольрегулирование в 2009 году, он был ее первым руководителем ведомства. Федеральная служба была создана 31 декабря 2008 года, с января 2016 года перешла под контроль министерства финансов. Ранее Чуян работал во ФГУП «Росспиртпром», занимая должности от советника до гендиректора.

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