Необразованные девочки обходятся мировой экономике в $30 трлн

СЕГОДНЯ 09:04 2018-07-12T09:04:25+03:00

Образованные женщины больше получают за свою работу и реже рожают, не достигнув совершеннолетия Фото: REUTERS

На данный момент около 132 млн юных представительниц прекрасного пола не ходят в школу

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Мировая экономика теряет в среднем от 15 до 30 трлн долларов из-за того, что девочки и женщины по всему миру получают недостаточно образования. К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка.

Они провели исследование и выяснили, что именно эта сумма могла прибавиться к мировому бюджету, если бы образование было доступно для всех представительниц прекрасного пола.

На данный момент начальную школу заканчивают только 89% девочек, и лишь 77% из них имеют среднее образование, которое в большинстве стран составляет девять лет. В бедных странах дела обстоят еще хуже. Так, начальную школу там заканчивают лишь две трети учениц, а среднее образование получает треть девочек. Еще около 132 млн юных представительниц прекрасного пола вовсе не посещают учебные заведения.

Между тем, полноценное образование способно значительно повлиять на уровень жизни женщин. Образованные девушки не только реже вступают в ранний брак, но и избегают рождения детей в несовершеннолетнем возрасте.

"В среднем, женщины, имеющие среднее образование, с большей вероятностью будут работать, и они зарабатывают почти в два раза больше, чем те, у кого нет образования", - говорится в докладе Всемирного банка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в отдельных странах девушки сталкиваются не только с недоступностью образования, но и с рядом ограничений. Например, в Саудовской Аравии только в этом году женщинам разрешили работать нотариусами.