2018-07-12T09:27:26+03:00
Общество

Россияне рассказали, какие продукты они считают качественными

По результатам проведенного исследования, 73% жителей России считают качественными те продукты, которые не содержат искусственные добавки и красители
Екатерина БОЛГОВА
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Россияне назвали продукты, которые считают качественнымиРоссияне назвали продукты, которые считают качественнымиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Россияне рассказали, какие продукты они считают качественными и готовы переплатить за них. Как сообщается в исследовании холдинга "Ромир", 73% опрошенных жителей России считают качественными продукты, не содержащие искусственные добавки и красители.

"Этот ответ обогнал следующий по популярности более чем в 2 раза", — говорится в исследовании.

Также 34% участников опроса назвали качественными продукты те, которые имеют короткий срок хранения.

"Продукты, которые производятся или выращиваются в России, выделили 29%. При этом молодые участники опроса (до 24 лет) отнеслись к этому утверждению скептически. У них этот вариант ответа набрал всего 16%", — сообщается в исследовании.

При этом число таких граждан в возрасте от 56 лет составило 42% респондентов. Также 16% опрошенных заявили, что качественные продукты продаются под известными брендами, при этом россияне с высокими доходами доверяют маркам больше (22%). Заграничные продукты назвали качественными только 2% участников исследования, передает РИА Новости.

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