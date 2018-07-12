Россияне рассказали, какие продукты они считают качественными
Россияне рассказали, какие продукты они считают качественными и готовы переплатить за них. Как сообщается в исследовании холдинга "Ромир", 73% опрошенных жителей России считают качественными продукты, не содержащие искусственные добавки и красители.
"Этот ответ обогнал следующий по популярности более чем в 2 раза", — говорится в исследовании.
Также 34% участников опроса назвали качественными продукты те, которые имеют короткий срок хранения.
"Продукты, которые производятся или выращиваются в России, выделили 29%. При этом молодые участники опроса (до 24 лет) отнеслись к этому утверждению скептически. У них этот вариант ответа набрал всего 16%", — сообщается в исследовании.
При этом число таких граждан в возрасте от 56 лет составило 42% респондентов. Также 16% опрошенных заявили, что качественные продукты продаются под известными брендами, при этом россияне с высокими доходами доверяют маркам больше (22%). Заграничные продукты назвали качественными только 2% участников исследования, передает РИА Новости.