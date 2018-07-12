Twitter планирует удалить "десятки миллионов" фейковых аккаунтов

СЕГОДНЯ 09:37 2018-07-12T09:37:17+03:00

Кампания по удалению фейковых аккаунтов стартует уже в четверг, 12 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Речь идет о микроблогах, которые были созданы с целью расширения базы подписчиков других пользователей

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Социальная сеть Twitter планирует удалить десятки миллионов подозрительных аккаунтов. Речь идет о микроблогах, созданных, предположительно, в качестве фейковых подписчиков для увеличения популярности других пользователей.

Ожидается, что данная кампания стартует же в четверг, 12 июля. Точно количество подлежащих удалению аккаунтов пока неизвестно, но в руководстве компании предполагают, что общее число микроблогов уменьшиться примерно на 6%.

Под удар попадут, прежде всего, те страницы, которые боты используют для увеличения числа подписчиков своих клиентов. Многие люди платят деньги лишь для того, чтобы повысить популярность и престижность своего микроблога. Обычно это делается в целях рекламы и бизнеса.

По данным The New York Times, существуют даже специальные компании, которые занимаются продажей фейковых аккаунтов и расширением базы подписчиков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на допустимость размещения рекламы в Twitter, весной этого года руководство соцсети запретило "Лаборатории Касперского" публиковать посты о своей продукции, а годом ране аналогичным мерам подверглись российские СМИ - RT и Sputnik.