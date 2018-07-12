2018-07-12T10:06:24+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Вице-премьер КНДР посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу в России

Матч открытия посетил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам
Екатерина БОЛГОВА
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Финал чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 15 июляФинал чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 15 июля
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Вице-премьер КНДР и глава Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам будет гостем на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в России 2018 года. Об этом заявило посольство России в КНДР в четверг, 12 июля.

"Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам вылетел в Россию по приглашению ФИФА для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении на странице дипведомства в Facebook.

Напомним, матч открытия чемпионата посетил председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам.

Главный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Франции и Хорватии пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. Днем раньше в игре за третье место встретятся Бельгия и Англия.

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