В России магазины наделят банковскими функциями

СЕГОДНЯ 10:19 2018-07-12T10:19:01+03:00

На кассе торговых точек можно будет снимать деньги с банковских карт и пополнять вклады

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Очень скоро россияне смогут в магазинах не только отдавать деньги, но и получать их. Банк России анонсировал запуск пилотного проекта по снятию и пополнению банковских карт на кассах торговых точек.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, кассиры в магазинах будут принимать наличные деньги и зачислять их на счет или же снимать деньги с карты.

Как сообщает газета «Известия», большинство российских банков уже получили соответствующее предписание из ЦБ и во всю готовятся к внедрению услуги.

Как признался в интервью изданию источник, близкий к регулятору, рассматривается еще одно нововведение — пополнение банковских депозитов на кассах магазинов.

Вышеприведенные новеллы не вызвали какого-то особого энтузиазма у ведущих экономистов. Как отметил заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин, ведение в магазинах услуги по снятию денег и пополнению вкладов и банковских карт приведет к появлению «серых» схем обналичивания.

«На борьбу с этими схемами уйдет достаточное количество времени, прежде чем их смогут предотвращать. Однако эта услуга вполне реализуема», констатирует эксперт.

Кроме того, как посетовал экономист, введение новой услуги возможно серьезно удлинит очереди на кассах. В то же время, он отметил, что подобный сервис с успехом действует в Мексике, Великобритании и США. В этих странах можно получить наличные в супермаркетах, аптеках и на заправках. Правда, для этого нужно совершить покупку.