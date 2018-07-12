2018-07-12T10:12:56+03:00
В мире

В США снимут фильм о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде

Главной задачей данной кинокартины станет чествование участников международной команды спасателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Школьники провели в пещере почти три неделиШкольники провели в пещере почти три неделиФото: REUTERS
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Невероятная история спасения 12 юных футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде долгие недели держала в напряжении весь мир. Накануне всех узников подземелья удалось вывести на поверхность, и многочисленные наблюдатели наконец-то выдохнули с облегчением.

На смену переживаниям и тревоге пришли радость и предвкушение встречи ребят с их близкими и родными (сейчас мальчики все еще находятся в больнице на карантине).

Между тем, уже сейчас заговорили о съемках фильма по мотивам данной истории. Создателем данной киноленты решил выступить основатель и генеральный директор голливудской студии Pure Flix Майкл Скотт.

"Отвага и героизм, которые я видел, невероятно вдохновляют, поэтому да, будет фильм", - цитирует продюсера издание The Hollywood Reporter.

Речь идет об адаптированном варианте событий. Предполагается, что съемки будут проходить в Таиланде, где все и случилось на самом деле. Бюджет картины составит от 30 до 60 млн долларов. Уже сейчас известно, что сопродюсером данного фильма станет Адам Смит, также в ближайшие несколько недель Скотт планирует определиться со сценаристами.

Вероятнее всего, фильм получится достаточно приближенным к реальности, поскольку гендиректор студии лично присутствовал на месте спасательной операции. За все это время ему удалось пообщался с некоторыми дайверами, которые участвовали в вызволении школьников, и членами семей юных футболистов.

По признанию самого продюсера, особенно сильно его затронула гибель одного из боевых водолазов - сержанта Самана Кунана. Мужчина создавал инфраструктуру в затопленном тоннеле - устанавливал баллоны с кислородом на тросы. В какой-то момент недостаток воздуха в акваланге привел к потере сознания. Напарник дайвера вытащил его на поверхность, но было уже поздно.

Как оказалось, Кунан был другом жены Скотта (пара часто бывает в Таиланде). Именно поэтому запланированный фильм будет посвящен больше чествованию участников международной команды спасателей, чем просто повествованию событий.

Напомним, что 10 июля из пещеры Кхао Луанг были выведены последние школьники и их тренер. В общей сложности ребята, которым от 11 до 16 лет, провели под землей почти три недели. Первые десять дней юным спортсменам приходилось голодать, довольствуясь припрятанными в рюкзаках шоколадками и печенками, и лишь потом истощенных детей обнаружили спасатели. Большая часть подземных тоннелей оказалась затоплена из-за наводнения, поэтому операция по вызволению школьников заняла довольно много времени, передает сайт kp.ru.

Первое видео спасенных детей из таиландской пещеры.Ребята пока лежат на больничных койках, родственников к ним еще не пускают, разрешают только находиться за стеклянной стеной.

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