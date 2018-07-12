В Ростуризме раскрыли "корни" возникновения системы all inclusive в России

СЕГОДНЯ 10:33 2018-07-12T10:34:09+03:00

Данный вид сервиса с успехом применяется в Крыму и Краснодарском крае

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В Ростуризме рассказали о том, насколько к настоящему моменту в стране развита так называемая система "все включено" (all inclusive). Как рассказал журналистам руководитель ведомства Олег Сафонов, на территории России туристических объектов (отелей и пансионатов), предлагающих данную услуга больше всего в Краснодарском крае.

«Наибольшее количество таких объектов в Сочи, Анапе, Туапсинском районе. В этом году впервые этот формат предлагается гостям и жителям региона в Горячем ключе», — рассказал Сафонов.

В продолжении темы, глава российского туристического ведомства поведал, что в Крыму также с успехом начинает внедряться система «все включено». По ней на российском полуострове работает около 20 отелей и гостиниц.

Руководитель Ростуризма особо подчеркнул, что система «все включено» не является чем-то новым в России. Данный вид сервиса с успехом применялся еще в советские времена.

«Это хотелось бы подчеркнуть, что прообразом создания системы «всё включено» была та система лечения и оздоровления, которая была с начала 1920-х годов придумана и развивалась в Советском Союзе», - приводит слова чиновника RT.

В целом же по стране, как оказалось, по all inclusive работает 1800 санаториев в различных регионах России. Помимо «полного пансиона» путешественникам предлагаются также медицинские услуги, в том числе кислородные коктейли, а также различные оздоровительные процедуры.