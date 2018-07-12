2018-07-12T10:37:02+03:00
Политика

В США считают, что Трампа могли "завербовать" еще в СССР

Издание New York Magazine призывает не рассматривать встречу американского лидера с российским коллегой, как просто переговоры двух президентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американское издание New York Magazine в преддверии встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина заявили об очередном "сговоре" политиков.

Так, по версии журналиста Джонатана Чейта, республиканец был "завербован" российскими спецслужбами еще в 1987 году, когда СССР руководил Михаил Горбачев. Якобы именно тогда Трамп начал делать свои первые заявления в рамках международной политики. В статье упоминается, например, встреча предпринимателя с советским послом Юрием Дубининым в Нью-Йорке в 1986 году, а также визит миллионера в Москву годом позже.

Дальше, как пишет Чейт, все шло своим чередом, ровно до того момента, как к власти пришел Путин. Американский журналист выразил уверенность, что уже тогда Россия якобы планировала сделать Трампа президентом США.

На фоне таких неподтвержденных чем-либо размышлений, автор статьи призывает не воспринимать предстоящие переговоры двух лидеров лишь с точки зрения встречи двух коллег. По его мнению, это будет больше похоже на воссоединение "российского агента разведки и куратора".

Между тем, сотрудники издания The Washington Post уже раскритиковали данную теорию, указав на отсутствие даже косвенных доказательств сговора.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что встреча президентов России и США состоится уже 16 июля. Местом переговоров станет расположенный в Хельсинки дворец президента Финляндии.

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