Донбасс потребовал от Киева вернуть 277 своих пленных

СЕГОДНЯ 10:57 2018-07-12T10:57:35+03:00

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В Донецкой народной республики (ДНР) обратились к официальным киевским властям с требованием возобновить полноценный диалог по обмену пленными. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, власти непризнанной республики намерены договориться с Украиной о выдаче 277 местных жителей, которые находятся в украинском плену.

«По данным на 6 июля количество запрошенных Донецком лиц снизилось с 288 до 277 человек из-за того, что о ряде из них нет никакой информации. Эти лица теперь числятся как пропавшие без вести. Тем не менее мы требуем от Киева вернуть оставшиеся 277 человек», - уточнили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

В пресс-службе добавили, что по сей день Киев признает наличие только 82 пленных. Что касается оставшихся 195 дончан, то их нахождение в плену украинскими властями не подтверждается.

Давая общую оценку переговорному процессу, в пресс-службе уполномоченного по правам человека ДНР резюмировали, что к настоящему моменту вопрос обмена пленными фактически заморожен. Это связанно с тем, что на встречи гуманитарной подгруппы в Минске от Украины «все чаще» приезжают не уполномоченные представители, а лишь эксперты, которые не могут принимать судьбоносные решения от лица государства, сообщает газета «Известия».