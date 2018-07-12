ФИФА просит реже показывать привлекательных болельщиц в трансляциях ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:56 2018-07-12T10:56:04+03:00

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Международная федерация футбола раскритиковала телевещательные станции за то, что они слишком часто показывают привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира. С таким заявлением выступил глава Департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки.

По его словам, на данный момент случаи сексистской дискриминации стали даже более серьезной проблемой, чем акты расизма. После того, как вещатели показывают красивых болельщиц крупным планом в своих трансляциях, многих фанаты начинают их буквально преследовать.

Аддиеки рассказал, что ранее федерации уже пришлось "на индивидуальной основе" вмешиваться в деятельность ряда компаний в рамках пресечения подобных инцидентов. Между тем, по мнению главы департамента, ситуация с вещанием в России обстоит гораздо лучше, чем во время ЧМ-2014 в Бразилии, передает Associated Press.

Ранее ведущим Радио "Комсомольская правда" удалось пообщаться с одной из таких привлекательных фанаток. Пользователи социальных сетей уже прозвали Наталью Немчинову самой красивой болельщицей сборной России.