2018-07-12T11:23:37+03:00
В мире

Грузии пообещали членство в НАТО

Об этом на саммите Альянса в Брюсселе заявил генсек организации Йенс Стлолтенберг
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Грузия обязательно станет членом НАТО в обозримой перспективе. Об этом в ходе саммита военного блока в Брюсселе заявил Генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии, Грузия станет членом НАТО, наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — приводит его слова «РИА Новости».

Высказывая свои убеждения по членству Грузии в НАТО, генсек не стал уточнять, через какой именно период времени кавказское государство сможет вступить в объединение. При этом, Столтенберг добавил, что военный блок и официальный Тбилиси продолжат наращивание сотрудничества по всем возможным направлениям, включая безопасность в Черном море и совместные учения.

Тбилиси уже не одно десятилетие добивается от руководства НАТО членства в Альянсе. Однако пока это не представляется возможным. Исходя из устава организации, ее членом не может являться государство, имеющее территориальные и военные споры с третьими странами. Это имеет прямое отношение к Грузии, для которой вопрос независимости Абхазии и Южной Осетии остается открытым.

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