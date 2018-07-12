2018-07-12T12:34:00+03:00
В мире

Захарова вступилась за Трампа после критики бывшего посла США в России Макфола

Официальный представитель МИД России напомнила о том вреде, который дипломат нанес американо-российским отношениям
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: REUTERS
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решила заступиться за главу Белого дома Дональда Трампа перед бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Накануне экс-глава американской дипмиссии обвинил главу государства в том, что своей внешней политикой и конфликтами со странами-членами НАТО он наносит несоизмеримый вред США.

«Лучше бы он, Макфол, подсчитал, какой ущерб лично он нанёс российско-американским отношениям, находясь на должности посла США в России, предполагающей выполнение противоположной задачи. Отвечает ли такое целенаправленное вредительство интересам американцев? Конечно, нет.», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ напомнила политику, что в Соединенных Штатах – демократия. А Трамп неоднократно говорил о своей стратегии в отношении НАТО еще в предвыборной кампании, и «за его идеи проголосовали американцы».

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол прокомментировал выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на саммите НАТО, где американец потребовал от стран-участниц альянса увеличить взносы в военных бюджет организации. По его словам, 45-й президент за полтора года своего руководства принес НАТО больше вреда, чем СССР и Россия за 70 лет.

Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, что европейские члены НАТО должны нести справедливые по отношению к Вашингтону расходы на оборону в рамках альянса. Требование Вашингтона к европейским членам НАТО увеличить оборонные бюджеты привело к существенным разногласиям между ними и США.

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