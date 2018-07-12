Перед поездкой на ЧМ сборная Англии прошла двухдневный курс выживания на базе спецназа

СЕГОДНЯ 12:40 2018-07-12T12:40:52+03:00

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Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 сборная Англии прошла двухдневную подготовку на базе морских пехотинцев в Великобритании. Главный тренер команды Гарет Саутгейт, который и организовал курс выживания, до самого конца не рассказывал игрокам и техническому персоналу, с чем им предстоит столкнуться. Прибыв на базу в июне 2017 года, сборная Англии сразу лишилась телефонов и личных вещей, а взамен получила военную форму и возможность не только катать мяч по земле, но еще и ползать по ней глубокой ночью.

В условиях дикой природы спортсмены, выступающие в лучших клубах английской премьер-лиги и европейских клубах, сами искали себе еду и ночлег, преодолевали препятствия, бегали по пересеченной местности, ползали по-пластунски по руслу неглубокой реки, измазав лицо защитной краской.

«Мы хотели приехать на место и поместить ребят в иные условия, в такие, которые они не могли ожидать. Мы хотели, чтобы они увидели, что есть другой мир, помимо того, к которому они привыкли», - рассказал Саутгейт телеканалу SkyNews.

Футболистам, привыкшим спать в мягких кроватях, было трудно уснуть на холодной земле в лесу, однако прошедший курс подготовки сблизил команду еще сильнее и, возможно, благодаря этому сборная Англии и получила возможность борьбы за место в финале. Однако, напомним, британцы проиграли в матче со сборной Хорватии со счетом 2:1.