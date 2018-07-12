Медсестра из Японии убивала пациентов в чужие смены, чтобы не общаться с их расстроенными родственниками

СЕГОДНЯ 13:11 2018-07-12T13:11:35+03:00

Она вводила смертельно больным инъекции антисептика, из-за которых те умирали не в ее дежурство

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Бывшая японская медсестра рассказала, что во время чужых смен она проникала в палаты пациентов, которые находились в тяжёлом состоянии, и делала им инъекции, провоцировавшие летальный исход.

Об этом сообщает национальная японская газета Asahi Shimbun.

По словам источников, что Аюми Кубоки созналась на допросе в полиции в том, что в течении двух месяцев 2016 года она вводила антисептический раствор тем больным, которые, по её мнению, должны были умереть во время её смены.

Объяснила свои действия она тем, что испытывала дискомфорт во время общения со скорбящими родственниками погибших, поэтому делала так, чтобы люди скончались до начала её дежурства.

Правоохранительные органы задержали 31-летнюю Аюми 7 июля по подозрению в деле о смерти 88-летнего Созо Нишикава, который умер в сентябре 2016 года.

Следствием было установлено, что в день трагедии девушка пришла на работу на два часа раньше и ввела больному смертельную инъекцию. После этого он скончался ещё до начала её дежурства.

На данный момент полиция рассматривает причастность бывшей медсестры к смерти других пациентов.