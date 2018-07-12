Зоологи выяснили, от чего фыркают лошади

СЕГОДНЯ 12:48 2018-07-12T14:47:01+03:00

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Французские зоологи Реннского университета поставили себе задачу раскрыть секрет лошадиного фырканья. В результате наблюдений им удалось констатировать: благородные животные делают это, чтобы выразить свои положительные эмоции и одобрение действий хозяина.

Для того, чтобы вывести подобную гипотезу, ученые наблюдали за жизнью полусотни скакунов, обитавших в совершенно разных условиях: на пастбище, на абсолютной свободе, или наоборот - в очень тесных и неухоженных конюшнях. Ученых интересовало, как будет меняться эмоциональное состояние животных при смене условий проживания.

Итогом исследования стал факт того, что лошади, которые проводили больше времени в конюшнях и испытывавшие более высокий уровень стресса, фыркали заметно реже. А их сородичи в это самое время на пастбищах во всю радовали своих хозяев забавными звуками.

Кроме того, животные чаще фыркали, когда жевали сочную и свежую траву.

Стоит отметить, что ранее наиболее устойчивым мнением было то, что фыркая благородные животные просто очищают нос от слизи и грязи, как считалось ранее. Зоологи предлагают использовать полученные наблюдения для изучения психологии поведения коней и улучшения условий их содержания, сообщает сайт телеканала «360».