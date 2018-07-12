Россияне смогут наблюдать за полетом МКС невооруженным глазом

СЕГОДНЯ 13:11 2018-07-12T13:11:28+03:00

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У жителей России с 12 по 21 июля появится возможность увидеть Международную космическую станцию (МКС) в ночном небе. Разглядеть станцию можно будет после полуночи. Она предстанет перед нами в виде быстро перемещающейся яркой звезды.

Отмечается, что для того, чтобы увидеть международную станцию не понадобится ни бинокль, ни телескоп. МКС будет видна невооруженным глазом. При этом по яркости в эти дни станция сможет соперничать даже с Юпитером и Венерой, передает сетевое издание m24.ru.

При этом эксперты отмечают, что увидеть станцию с Земли можно будет при совпадении сразу нескольких факторов: Станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна. Такие условия периодически соблюдаются, благодаря чему аппарат бывает виден с разных уголков планеты, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.