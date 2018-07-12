2018-07-12T13:18:19+03:00
В мире

Парламент Чехии утвердил новое правительство

Большинством голосов парламент выразил доверие новому правительству во главе с премьером Андреем Бабишем
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Чехии Андрей БабишПремьер-министр Чехии Андрей БабишФото: REUTERS
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Парламент Чехии утвердил новое правительство во главе с премьером Андреем Бабишем. Вотум доверия был утвержден большинством в 105 голосов против 91. Голосование состоялось около 1 часа ночи в четверг после 14-часовых дебатов.

Доверие кабмину оказали депутаты правящей коалиции из движения ANO и Чешской социал-демократической партии, поддержанные коммунистами. Против выступили представители всех правых партий.

Напомним, в октябре прошлого года, центристское движение ANO во главе с Бабишем выиграло парламентские выборы, но сформированное им правительство не получило доверия парламента в январе этого года. Затем продолжались полугодовые переговоры о создании правящего блока в составе ANO и социал-демократов.

"Я рад, что многомесячный марафон по составлению правительства и многочасовой марафон по его утверждению в парламенте наконец-то завершился, и наш кабинет может полноправно работать на благо чешского народа", — сказал Бабиш, передает РИА Новости.

Правительство бывшего премьера Чехии Богуслава Соботки завершило деятельность в декабре 2017 года.

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