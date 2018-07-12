2018-07-12T13:51:07+03:00
Политика

В Госдуме приняли закон о снижении неустойки за просрочку алиментов

По документу предусматривается возможность освобождение от уплаты задолженности в случае уважительной причины
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Госдума приняла закон об уменьшении размера неустойки за просрочку алиментовГосдума приняла закон об уменьшении размера неустойки за просрочку алиментовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 12 июля, Госдума приняла на заседании в заключительном третьем чтении законопроект, по которому неустойка за просрочку алиментов уменьшается.

Сейчас при появлении задолженности алиментщик должен уплачивать неустойку, равную 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Как сообщает автор инициативы Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, при расчете на годовой процент неустойка получается 182,5% и может достигать миллионов рублей, после чего должники прекращают платить алименты вовсе.

Кроме того, теперь по закону возможно уменьшить размер неустойки, учитывая материальное положение плательщика в том случае, если «неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов». Также по документу предусматривается снижение процента неустойки с 0,5% до 0,1%.

Если же неуплата произошла по причине болезни или любой другой уважительной причине, в том числе невозможности человека по материальным или семейным обстоятельствам погасить долг, суд в праве освободить человека полностью или частично от уплаты задолженности.

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