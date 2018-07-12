2018-07-12T13:54:37+03:00
В мире

Мужчину вытащили с рельсов за секунду до прибытия поезда на платформу

Прохожий спас пассажира, которому грозила неминуемая гибель под колесами электрички [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Мужчину вытащили с рельсов за секунду до прибытия поезда. Фото: скриншот с видеоМужчину вытащили с рельсов за секунду до прибытия поезда. Фото: скриншот с видеоФото: другой источник.
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В Австралии мужчина чудом остался жив, после того, как упал на рельсы перед приближающимся поездом. Если бы не помощь очевидцев, его бы затянуло под локомотив состава.

Инцидент произошел в Сиднее. Мужчина, скорее всего, находясь в значительном подпитии, неспешно прогуливался по платформе. Ввиду рассеянности он не заметил, как приблизился к ее краям, и упал на железнодорожное полотно.

От смерти молодого человека отделяли какие-то считанные секунды. Поезд уже въехал на платформу. В это самое время один из очевидцев происходящего подбежал краю платформы и помог незадачливому пассажиру подняться.

На опубликованных кадрах чудесного спасения видно, как мужчине удалось втащить человека на платформу прямо перед поездом, который не смог бы затормозить вовремя. Дальнейшая судьба спасенного неизвестна, передает телеканал "360".

Мужчину вытащили на платформу за секунду до прихода поезда.

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