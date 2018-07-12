2018-07-12T14:00:06+03:00
В мире

Первые жильцы въехали в дом, который распечатали на 3D-принтере

Благодаря такой технологии получилось сэкономить до 20% от стоимости здания
Александра БУРОВА
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Французская строительная организация распечатала на 3D-принтере жилой домФранцузская строительная организация распечатала на 3D-принтере жилой домФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Франции строительная компания решила идти в ногу со временем. Сотрудники спроектировали жилой дом и распечатали его на современном высокотехнологичном 3D- принтере.

Об этом сообщает Вести.ru.

С помощью таких технологий получилось уменьшить стоимость готового здания на 20%. Кроме того, были сведены к минимуму отходы от стройматериалов.

Дом соорудили всего за 54 часа, в его планировке – круглые стены (это было сделано для того, чтобы снизить процент влажности в помещениях). Освещение и различные электронные приборы тоже современные и могут управляться дистанционно при помощи телефонов.

Первые жильцы – семейная пара, уже начинают обустройство своей новой квартиры.

А вот насколько качественной и крепкой окажется такая постройка, покажет время.

Компания заявляет, что с такими возможностями, получится снизить время постройки всего до 1,5 дней, а цены на них на 40%.

Напомним, что первый в Европе дом, напечатанный на таком принтере, появился в селе Сопелки Ярославской области. Его стены отделаны под камень, крыша – красная черепичная, а панорамные стеклянные двери ведут из гостиной прямо в сад.

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