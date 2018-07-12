Министры Хорватии пришли на заседание в футбольной форме своей сборной

СЕГОДНЯ 14:39 2018-07-12T14:39:16+03:00

Члены правительства были настолько горды выходом команды в финал ЧМ-2018, что решили наглядно продемонстрировать это

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Члены правительства Хорватии начали свой очередной рабочий день в четверг, 12 июня, довольно необычно. Все министры пришли на утреннее заседание в форме национальной сборной республики по футболу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне это команда в зрелищном матче чемпионата мира одолела соперников из Англии со счетом 2:1. Последний и решающий гол был забит хорватами уже в овертайме на 110-й минуте игры. Мяч загнал в ворота нападающий Марио Манджукич.

Министры решили поддержать игроков национальной сборной по футболу. Фото: @VladaRHФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Выход сборной Хорватии в финал мундиаля не оставил равнодушными никого. Даже министры и те решили поддержать спортсменов и продемонстрировать им свою поддержку. Так, в футбольной форме пришел на заседание и сам председатель правительства Андрей Пленкович.

"В [резиденции правительства] Банские дворы сегодня проходит специальное заседание кабинета министров! В воскресенье мы будем чемпионами!", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге кабмина Хорватии в Twitter.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: @VladaRHФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Там же приводятся слова Пленковича, который говорит о том, что настрой футболистов, их спортивные достижения и стремления к изменениям - все это безумно вдохновляет на новые свершения.

"Желаем футбольной команде Хорватии успеха и победы в финале!", - подытожил премьер.