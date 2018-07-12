2018-07-12T14:39:16+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Министры Хорватии пришли на заседание в футбольной форме своей сборной

Члены правительства были настолько горды выходом команды в финал ЧМ-2018, что решили наглядно продемонстрировать это
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Члены правительства Хорватии. Фото:@VladaRHЧлены правительства Хорватии. Фото:@VladaRHФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Члены правительства Хорватии начали свой очередной рабочий день в четверг, 12 июня, довольно необычно. Все министры пришли на утреннее заседание в форме национальной сборной республики по футболу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне это команда в зрелищном матче чемпионата мира одолела соперников из Англии со счетом 2:1. Последний и решающий гол был забит хорватами уже в овертайме на 110-й минуте игры. Мяч загнал в ворота нападающий Марио Манджукич.

Министры решили поддержать игроков национальной сборной по футболу. Фото: @VladaRH Фото: Twitter.com

Министры решили поддержать игроков национальной сборной по футболу. Фото: @VladaRHФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Выход сборной Хорватии в финал мундиаля не оставил равнодушными никого. Даже министры и те решили поддержать спортсменов и продемонстрировать им свою поддержку. Так, в футбольной форме пришел на заседание и сам председатель правительства Андрей Пленкович.

"В [резиденции правительства] Банские дворы сегодня проходит специальное заседание кабинета министров! В воскресенье мы будем чемпионами!", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге кабмина Хорватии в Twitter.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: @VladaRH Фото: Twitter.com

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: @VladaRHФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Там же приводятся слова Пленковича, который говорит о том, что настрой футболистов, их спортивные достижения и стремления к изменениям - все это безумно вдохновляет на новые свершения.

"Желаем футбольной команде Хорватии успеха и победы в финале!", - подытожил премьер.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду