2018-07-12T15:18:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду

Звезда российской футбольной сборной выбрал итальянский клуб за возможность играть вместе с лучшим футболистом мира последних лет
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Полузащитник сборной России по футболу Александр ГоловинПолузащитник сборной России по футболу Александр ГоловинФото: REUTERS
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Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Александр Головин собирается предпочесть лондонскому «Челси» туринский «Ювентус. Как сообщают итальянские СМИ, российский футболист хочет защищать цвета «старой сеньоры», так как туда переходит из мадридского «Реала» лучший футболист по итогам последних лет, португалец Криштиану Роналду.

Как следует из информации, опубликованной изданием Tuttosport, представители Головина уже направили официальное письмо в "Ювентус", в котором сообщили, что Головин при выборе между зарубежными клубами предпочтет именно "Юве", который готов выложить за игрока 24 млн евро.

Разговоры о возможной покупке российского футболиста стали вестись после того, как полузащитник блеснул в матче ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии. В ходе мундиаля он неоднократно показывал свое мастерство. И был признан по ходу турнира одним из открытия чемпионата.

В июне СМИ сообщали, что руководство туринского клуба делало несколько предложений ЦСКА по трансферу Головина, но не сумело договориться по сумме компенсации, и переговоры были заморожены. После этого фаворитом в борьбе за россиянина считался лондонский "Челси", также сообщалось об интересе лондонского "Арсенала".

Всего в составе ЦСКА Головин провел 113 игр и забил 13 мячей, став вместе с командой чемпионом России-2015/16. Контракт Головина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2021 года.

В составе сборной России на домашнем чемпионате мира Головин дошел вместе с командой до четвертьфинала.

Накануне стало известно, что лучший футболист планеты Криштиану Роналду переходит из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». «Старая сеньора» согласилась выложить за форварда 155 млн евро.

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