Анджей Дуда: Это будет шоком, если Трамп пойдет на уступки Путина на переговорах в Хельсинки

СЕГОДНЯ 14:57 2018-07-12T14:57:38+03:00

Президент Польши опасается, что американский лидер может отступить от прежней стратегии «укрепления безопасности» в Восточной Европе

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Какие-либо уступки президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину по итогам их переговоров в Хельсинки стали бы настоящим шоком. Такое мнение выразил глава польского государства Анджей Дуда.

«Принимая во внимание то, что говорил Дональд Трамп, было бы шоком, если бы он как-то отступил от прежней стратегии укрепления безопасности этой части мира и как-либо уступил Владимиру Путину, особенно в сфере действий на Украине...Я был бы в шоке, если бы сложилась такая ситуация », - заявил Дуда.

По словам президента Польши, в украинском кризисе Россия якобы выступила «оккупантом и агрессором», силой изменив признанные международным сообществом европейские границы.

Также Дуда прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Польский лидер не сомневается, что позиция Белого дома относительно этого проекта «однозначно негативная».

Ранее Дональд Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным на встрече в Хельсинки 16 июля, а также выразил надежду, что в будущем сможет установить дружеские отношения с российским президентом.