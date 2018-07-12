Пережившие холокост получат 480 миллионов евро компенсации от правительства ФРГ

СЕГОДНЯ 15:17 2018-07-12T15:17:53+03:00

Сумма выплат на 75 миллионов больше, чем в предыдущем году

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Федеральное правительство ФРГ увеличит выплаты людям, пережившим Холокост. Руководитель «Конференции по еврейским материальным искам к Германии» (JCC) Джулиус Берман заявил, что пострадавшие получат до 480 миллионов евро в 2019 году, что на 75 миллионов больше, чем за предыдущий год.

Во время переговоров с правительством ФРГ в мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне, вместе с представителями JCC находились бывшие узники Лодзинского гетто и Освенцима Роман Кент и Мариан Турски, которые как делились ужасными событиями прошлого, так и рассказывали о катастрофической нехватке средств. В переговорах участвовал в том числе дипломат Стюарт Айзенстат, который положительно отреагировал на внимание Германии к людям, пережившим Холокост, и их понимаю того, что пострадавшие должны прожить достойно оставшиеся им годы.

Как сообщает издание JTA, 55 тысячам жертвам Холокоста до 2021 года увеличат размер пенсий с 352 до 541 евро. За последнее десятилетие финансирование еврейской организации было увеличено в 16 раз.