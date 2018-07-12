Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России

СЕГОДНЯ 15:34 2018-07-12T15:34:02+03:00

В январе 2018 года смартфон Honor 9 Lite поступил в продажу и за пять месяцев получил огромную популярность в нашей стране

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Ранее первое место занимал iPhone SE. Теперь лидером продаж стал китайский производитель Huawei с долей 3,1%. Второе место занимает Samsung Galaxy J1 - 2,9%, а iPhone SE замыкает тройку лидеров с 2,8 %. Эти данные подтвердили ритейлеры «Связного» и «Евросети».

Как сообщает газета «Ведомости», май 2018 года стал первым в этом году месяцем, когда iPhone не занял первого места по продажам в штуках. По словам сотрудника одного из ритейлеров, Honor 9, появившийся в январе 2018 года, мог бы и раньше стать самым продаваемым в России, но компания Huawei поставляла недостаточно количество этих смартфонов на территорию нашей страны.

В начале 2017 года аппарат компании Apple уступил место лидера Samsung Galaxy J1, а в августе 2017 первым по продажам стал iPhone SE. На данный момент огромную популярность получил китайский смартфон Honor 9 Lite.