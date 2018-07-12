2018-07-12T15:34:02+03:00
Умные вещи

Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России

В январе 2018 года смартфон Honor 9 Lite поступил в продажу и за пять месяцев получил огромную популярность в нашей стране
Наталья ТАРАСЕНКО
Поделиться:
Huawei поставляла недостаточно количество этих смартфонов на территорию нашей страныHuawei поставляла недостаточно количество этих смартфонов на территорию нашей страныФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Ранее первое место занимал iPhone SE. Теперь лидером продаж стал китайский производитель Huawei с долей 3,1%. Второе место занимает Samsung Galaxy J1 - 2,9%, а iPhone SE замыкает тройку лидеров с 2,8 %. Эти данные подтвердили ритейлеры «Связного» и «Евросети».

Как сообщает газета «Ведомости», май 2018 года стал первым в этом году месяцем, когда iPhone не занял первого места по продажам в штуках. По словам сотрудника одного из ритейлеров, Honor 9, появившийся в январе 2018 года, мог бы и раньше стать самым продаваемым в России, но компания Huawei поставляла недостаточно количество этих смартфонов на территорию нашей страны.

В начале 2017 года аппарат компании Apple уступил место лидера Samsung Galaxy J1, а в августе 2017 первым по продажам стал iPhone SE. На данный момент огромную популярность получил китайский смартфон Honor 9 Lite.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду