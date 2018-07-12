Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве

СЕГОДНЯ 15:19 2018-07-12T15:19:21+03:00

По данным Елисейского дворца, переговоры французского и российского лидеров состоятся во время финала ЧМ-2018

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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву 15 июля.

«Я увижусь с президентом Путиным в Москве. Я имел возможность с ним поговорить два дня назад, и я его видел несколько недель назад в Санкт-Петербурге», - рассказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Французский лидер подчеркнул, что встреча в воскресенье позволит вернуться к обсуждению актуальных вопросов, волнующих Париж и Москву. При этом он не уточнил конкретные темы предстоящей беседы.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что встреча Путина и Макрона состоится во время финального матча Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции встретится с командой Хорватии на московском стадионе «Лужники». Также эту информацию подтвердили в Кремле.

Напомним, Макрон присутствовал на матче полуфинала ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, в котором французская сборная одержала верх над командой Бельгии. Тогда Путин поздравил французского президента с победой по телефону.