2018-07-12T15:42:16+03:00
Общество

В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение

По словам компании, во время записи экрана информация с банковских карт шифруется и автоматически зачеркивается черными полосами
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Компания опровергла обвинения в шпионажеКомпания опровергла обвинения в шпионажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители сети ресторанов быстрого питания Burger King подтвердили, что их приложение, которое используется для заказа еды или участия в промо-акциях, может делать запись экрана пользователей, однако обвинения в сборе персональных данных и номеров банковских карт опровергли.

В пресс-службе российского офиса компании Burger King сообщили, что приложение подключено к известной защищенной аналитической платформе AppSee, которая позволяет выявлять технические проблемы и любые спорные места в работе приложения. При этом в системе нет ничего общего со сбором персональных данных, так как они приходят на сервер в обезличенном виде. Номера банковских карт или их данные тоже нельзя отследить: на сервере поступающая информация автоматически скрывается черными полосками.

Как передают РИА Новости, компания уверят, что отбор отслеживаемых пользователей происходит случайно, охватывая менее 10% всех сессий. Для того, чтобы отказаться от записи экрана через AppSee, любой пользователь может написать в техническую поддержку приложения.

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