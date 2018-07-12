В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение

СЕГОДНЯ 15:42 2018-07-12T15:42:16+03:00

По словам компании, во время записи экрана информация с банковских карт шифруется и автоматически зачеркивается черными полосами

Изменить размер текста: A A

Представители сети ресторанов быстрого питания Burger King подтвердили, что их приложение, которое используется для заказа еды или участия в промо-акциях, может делать запись экрана пользователей, однако обвинения в сборе персональных данных и номеров банковских карт опровергли.

В пресс-службе российского офиса компании Burger King сообщили, что приложение подключено к известной защищенной аналитической платформе AppSee, которая позволяет выявлять технические проблемы и любые спорные места в работе приложения. При этом в системе нет ничего общего со сбором персональных данных, так как они приходят на сервер в обезличенном виде. Номера банковских карт или их данные тоже нельзя отследить: на сервере поступающая информация автоматически скрывается черными полосками.

Как передают РИА Новости, компания уверят, что отбор отслеживаемых пользователей происходит случайно, охватывая менее 10% всех сессий. Для того, чтобы отказаться от записи экрана через AppSee, любой пользователь может написать в техническую поддержку приложения.