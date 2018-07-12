Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией

СЕГОДНЯ 15:48 2018-07-12T15:48:28+03:00

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Игрока сборной Хорватии по футболу Ивана Перишича госпитализировали в одну из клиник Москвы. Футболисту потребовалось срочное обследование правого коленного сустава из-за травмы, которая была получена в ходе проведенного накануне полуфинального матча Чемпионата мира по футболу-2018.

Насколько серьезно состояние футболиста и потребуется ли ему стационарное лечение, пока не известно, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

Игрок сборной Хорватии Иван Перишич в матче полуфинала ЧМ-2018 против сборной Англии получил травму и был заменен в концовке встречи. Перишич был назван лучшим игроком матча - в ходе игры он забил один гол и сделал результативную передачу.

11 июля на стадионе «Лужники» в Москве сборная Хорватия обыграла команду Англию со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2018. Ранее французы отправили в «утешительный финал» бельгийцев. 15 июля в заключительном матче мундиаля французы и хорваты разыграют между собой кубок мира. Игра состоится на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.