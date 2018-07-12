Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар

СЕГОДНЯ 15:46 2018-07-12T15:47:58+03:00

Журналист и политолог Игорь Гвритишвили уверен, что территориальные претензии не позволят Грузии стать членом Североатлантического альянса в обозримом будущем

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Заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга о грядущем вступление Грузии в Североатлантический альянс следует рассматривать как попытку политически приободрить Тбилиси.

Такое мнение выразил журналист и политолог Игорь Гвритишвили в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что Грузия в обозримом будущем не станет членом НАТО. И заявление Столтенберга чисто политическое, чтобы подбодрить Грузию на сотрудничество в рамках НАТО. Давайте вспомним, что даже не принят пакет по сотрудничеству Грузии с НАТО. Это связано с тем, что у Грузии есть территориальные проблемы», - отметил эксперт.

Гвритишвили напомнил, что НАТО не принимает в свои ряды государства, у которых есть территориальные споры с третьими государствами, чреватые военными конфликтами.

«Членство в НАТО подразумевает, что НАТО должно защищать эти территории, к которым есть претензии у Грузии. А НАТО не будет вступать в войну с Россией из-за Грузии, это абсолютно точно. Заявление Столтенберга – это чистый пиар, это политическое заявление, которое не несет какой-то ответственной нагрузки на вступление Грузии в НАТО», - резюмировал Гвритишвили.

Как сообщал сайт «КП», ранее в ходе саммита НАТО в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что блок полностью поддерживает евроатлантические устремления Грузии и что республика в будущем станет членом альянса.

Столтенберг также добавил, что НАТО и Грузия будут наращивать совместные усилия по всем возможным направлениям, включая совместные учения и обеспечение безопасности Черноморского региона.

Напомним, Тбилиси продолжает претендовать на территории республик Абхазия и Южная Осетия, независимость и безопасность которых поддерживается Россией.