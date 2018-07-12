2018-07-12T15:48:16+03:00
Экономика

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию

Инвестиции ФСК ЕЭС в строительство составили более 1,7 млрд. рублей
Михаил КОСОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дефицит электроэнергии, свойственный Краснодарскому краю, будет восполнен за счет подстанции «Ново-Лабинская». Будут покрыты текущие потребности потребителей и повышена надежность. Кроме того, она обеспечит резерв мощности для экономического роста Усть-Лабинского района. Проект подстанции предусматривает при необходимости возможность расширения распределительных устройств

Почти все оборудование подстанции – российского производства. «Ново-Лабинская» оснащена современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

Всего за 5 лет ФСК ЕЭС, которая входит в группу компаний «Россети», инвестировала в сетевую инфраструктуру Краснодарского края порядка 34 млрд. рублей. В этом и два следующих года объем финансирования составит еще около 7 млрд. рублей.

КСТАТИ

В 2018 году будет завершено строительство еще одного значимого объекта в крае - подстанции 220 кВ «Восточная промзона» для усиления надежности иприсоединения новых потребителей, в т.ч. жилищной, социальной инфраструктуры и промышленности на территории города.

До 2020 запланировано завершение работ на подстанциях 500 кВ «Тихорецкая», а также 220 кВ «Крыловская» и «Вышестеблиевская».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду