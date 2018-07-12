В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-12T15:48:16+03:00

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Дефицит электроэнергии, свойственный Краснодарскому краю, будет восполнен за счет подстанции «Ново-Лабинская». Будут покрыты текущие потребности потребителей и повышена надежность. Кроме того, она обеспечит резерв мощности для экономического роста Усть-Лабинского района. Проект подстанции предусматривает при необходимости возможность расширения распределительных устройств

Почти все оборудование подстанции – российского производства. «Ново-Лабинская» оснащена современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

Всего за 5 лет ФСК ЕЭС, которая входит в группу компаний «Россети», инвестировала в сетевую инфраструктуру Краснодарского края порядка 34 млрд. рублей. В этом и два следующих года объем финансирования составит еще около 7 млрд. рублей.

КСТАТИ

В 2018 году будет завершено строительство еще одного значимого объекта в крае - подстанции 220 кВ «Восточная промзона» для усиления надежности иприсоединения новых потребителей, в т.ч. жилищной, социальной инфраструктуры и промышленности на территории города.

До 2020 запланировано завершение работ на подстанциях 500 кВ «Тихорецкая», а также 220 кВ «Крыловская» и «Вышестеблиевская».