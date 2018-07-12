2018-07-12T15:48:52+03:00
Политика

Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы

9 мая 2018 года телеканал неоднократно призывал граждан помнить подвиги дедов и прадедов в Великой Отечественной войне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Радикалы блокировали вход в "Интер" из-за трансляции праздничного концерта, приуроченного к Дню Победы. Фото: Петр Сивков ТАССРадикалы блокировали вход в "Интер" из-за трансляции праздничного концерта, приуроченного к Дню Победы. Фото: Петр Сивков ТАСС
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Украинский телеканал "Интер" намерен оспорить в суде решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о вынесении штрафа за трансляцию праздничного концерта ко Дню Победы. Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Напомним, 9 мая 2018 года телеканал транслировал концерт "Победа. Одна на всех", во время которого ведущие неоднократно призывали украинцев помнить о том, что подвиги наших дедов и прадедов были общими. Однако киевские власти и местные радикалы такую инициативу не оценили.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Интер" обвинили в "разжигании ненависти" и оштрафовали на 4,046 млн гривен (более 154,4 тысячи долларов).

"Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания <...> и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ведомство до сих пор не предоставило никаких доказательств реального нарушения действующего украинского законодательства. Между тем, в тот день праздничный концерт посмотрели около 7,3 млн человек.

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