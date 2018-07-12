2018-07-12T16:31:27+03:00
В мире

Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения

Девушка считает себя невиновной
Александра БУРОВА
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Предъявили обвинения порноактрисе, рассказавшей о связи с ТрампомПредъявили обвинения порноактрисе, рассказавшей о связи с ТрампомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американскую звезду фильмов для взрослых Строим Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), которая обвинила президента США Дональда Трампа в интимной близости, задержали и предъявили ей обвинения.

По данным, поступившим из офиса шерифа округа Франклин, обвинение состоит из трёх пунктов.

Об этом рассказал адвокат девушки на своей официальной страничке в Twitter.

Кроме того, он заявил, что защита рассчитывает на скорейшее освобождение обвиняемой под залог. Юрист убеждён, что эта ситуация полностью «фальцифицирована».

Суд по делу назначен на пятницу.

Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали Стефани во время одного из её выступлений в стриптиз-клубе города Коламбус, потому что она позволила отдыхающему посетителю прикоснуться к себе.

Согласно действующему закону штата Огайо, людям запрещено прикасаться к обнажённой или полуобнажённой танцовщице, если они не являются членами одной семьи.

Ответственность за несоблюдение данного закона несут обе стороны, нарушившие его.

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