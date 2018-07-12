Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону

СЕГОДНЯ 17:01 2018-07-12T17:01:39+03:00

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте категорически отверг вариант с поднятием ВВП до 2% на военные расходы, как предложил президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе.

"Италия унаследовала определенные обязательства в отношении финансирования НАТО, которым мы не изменяли, поэтому дополнительных расходов не будет", - заявил он во время пресс-конференции.

Сейчас у Италии расходы на оборону составляют около 1% ВВП.

Ранее сайт kp.ru писал о предложении президента США Дональда Трампа странам НАТО увеличить взнос на военные расходы до 2% ВВП. Также он заявил, что подобное действие свидетельствует о невероятном прогрессе для всех стран. Финансирования блока вызвали затруднения у Германии, которая только к 2024 году намерена достичь расходов на оборону в размере 1,5% ВВП. Греция, Великобритания, Польша, Румыния, а также балтийские государства Литва, Латвия и Эстония поддержали выдвинутую планку американского лидера.