После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере

СЕГОДНЯ 17:11 2018-07-12T17:14:11+03:00

Роналду увел за собой из Твиттера "Реала" миллион подписчиков. Фото: REUTERS

Однако испанский гранд все равно остался самым популярным в соцсети

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Переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" негативно сказался на мадридской команде в соцсетях. Официальный аккаунт "королевского" клуба в твиттере потерял миллион подписчиков после переезда португальца в Италию.

Всего за несколько дней у "Реала" число фолловеров сократилось с 31,97 миллиона до 31,02 миллиона пользователей. В то же время, "Ювентус" приобрел 1,1 миллиона человек в "Твиттере", а это - рост на 20% числа подписчиков в соцсети.

Однако же, мадридский клуб даже после этого перехода остался с большим отрывом самым популярным клубом в данной социальной сети.

Переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" состоялся буквально на днях. Зарплата португальца в команде составит 31 миллион евро в год. А контракт с новой командой подписан на четыре сезона - до лета 2022 года.

В мадридском "Реале" Роналду провел 9 сезонов. В Испанию он переехал летом 2009 года из Англии, где выступал за "Манчестер Юнайтед".