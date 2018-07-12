2018-07-12T17:38:08+03:00
Общество

До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей

В столичном стройкомплексе рассказали о дальнейших планах по улучшению транспортной составляющей мегаполиса
Евгений ЧЕРНЕНКО
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До конца 2023 года в столичном мегаполисе планируется построить более 260 км ж/д путейДо конца 2023 года в столичном мегаполисе планируется построить более 260 км ж/д путейФото: Тимур ХАНОВ
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В Москве и прилегающих территориях планируется построить более 260 километров железных дорог. Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, инициатива города, которая в настоящий момент активно внедряется, рассчитана на несколько лет и будет окончательна воплощена в жизнь к 2023 году.

Также, по словам столичного чиновника, в столице появится шесть новых ж/д станций.

«Важно в ближайшие годы сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным. Для этого к 2023 году будет построено 263 километров железнодорожных путей и шесть новых станций», — объявил Хуснуллин.

Глава столичного стройкомплекса обратил особое внимание на тот факт, что в последнее время Москвой уделяется серьезное внимание развитию железнодорожного транспорта в Москве и во всем столичном регионе с целью сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным, сообщает сайт «Дни.ру».

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