Глава Роструда назвал повышение пенсионного возраста «подарком для предпринимателей»

СЕГОДНЯ 18:29 2018-07-12T18:29:36+03:00

По мнению Всеволода Вуколова, бизнес уже сейчас должен спрогнозировать, в каких сферах пожилые работники будут наиболее эффективны

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Люди пожилого возраста могут стать серьезным ресурсом для экономики, и бизнесу следует заранее определить отрасли, в которых такие работники будут наиболее востребованы. Такое мнение выразил глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, тот факт, что правительство обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста — подарок предпринимателям.

«На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», - заявил Вуколов в ходе круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России».

Чиновник подчеркнул, что откладывать повышение пенсионного возраста более нельзя. По данным Роструда, в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а сегодня только 1,8. При этом около половины пенсионеров в настоящее время продолжают работать.

«Возможность работы этой категории граждан есть. Необходимо просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов», - считает Вуколов.

Глава Роструда добавил, что работодатели и службы занятости должны создать образовательные программы для людей в возрасте 45-50 лет, чтобы последние смогли найти себя на рынке труда.