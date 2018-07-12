2018-07-12T19:39:48+03:00
Политика

Сирийская армия установила контроль над городом Дераа

Военнослужащие вооруженных сил подняли флаг над площадью, где в 2011 году начались первые массовые антиправительственные выступления
Денис СУХОВ
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Сирийская армия установила контроль над городом ДерааСирийская армия установила контроль над городом ДерааФото: REUTERS
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Бойцы сирийской армии установили контроль над городом Дераа, расположенном неподалеку от границы с Иорданией на юго-западе арабской республики.

Отмечается, что жители освобожденного от боевиков города встретили сирийских военнослужащих с портретами президента страны Башара Асада и национальными флагами.

В торжественной обстановке над площадью перед мечетью Аль-Омари был поднят государственный флаг Сирии . Именно здесь в 2011 году начались первые массовые антиправительственные выступления, которые впоследствии переросли в полномасштабный вооруженный конфликт.

«Сегодня исторический день для Сирии. У мечети Аль-Омари, где мы сейчас, начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса. Сегодня на месте, где все начиналось, спустя семь лет, вновь развевается государственный флаг», - цитирует РИА Новости одного из сирийских офицеров.

В последние недели, благодаря посредничеству российских офицеров из Центра примирения враждующих сторон, под контроль правительственной армии Сирии перешли десятки населенных пунктов и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа.

В настоящее время сирийская армия продолжает в регионе боевые действия против боевиков запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

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