Чистый чемпионат! На ЧМ-2018 по футболу не нашли никакого допинга

СЕГОДНЯ 19:56 2018-07-12T19:56:00+03:00

На чемпионате мира по футболу не нашли допинга. Фото: REUTERS

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Международная федерация футбола в четверг, 12 июля, официально огласила итоги работы программы допинг-тестов на ЧМ-2018, который подходит к концу в России. Все тесты, которые были взяты, до и во время турнира, не выявили случаев употребления запрещенных веществ.

ФИФА и различные допинговые организации национального и международного уровня, начиная с января 2018 года, взяли 3 985 образцов в 2 037 тестах. На долю ФИФА пришлось 2 761 образец до турнира и 626 во время чемпионата мира.

У одного футболиста было официально оформленное терапевтическое исключение на использование официально запрещенного вещества. Его имя не раскрывается.

Чемпионат мира по футболу 2018 в России завершится уже в это воскресенье. 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" в финале сыграют Франция и Хорватия.