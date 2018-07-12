Финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия будет судить аргентинец Нестор Питана

СЕГОДНЯ 20:43 2018-07-12T20:43:26+03:00

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В четверг, 12 июля, был официально оглашен список арбитров, которые будут работать на финальной игре чемпионата мира 2018. В этом поединке сыграют Франция и Хорватия, а главным рефери матча стал Нестор Питана из Аргентины.

Помогать ему будут Хернан Майдана и Хуан Белатти из Аргентины. Четвертым рефери будет Бьорн Куйперс из Голландии. Запасной - Эрвин Зеинстра из Голландии.

Матч Франция - Хорватия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля. И начнется в 18:00 по московскому времени.