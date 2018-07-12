2018-07-12T20:43:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия будет судить аргентинец Нестор Питана

ФИФА огласила бригаду арбитров на решающий поединок турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Нестор Питана будет главным арбитром финального матча ЧМ-2018.Нестор Питана будет главным арбитром финального матча ЧМ-2018.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 12 июля, был официально оглашен список арбитров, которые будут работать на финальной игре чемпионата мира 2018. В этом поединке сыграют Франция и Хорватия, а главным рефери матча стал Нестор Питана из Аргентины.

Помогать ему будут Хернан Майдана и Хуан Белатти из Аргентины. Четвертым рефери будет Бьорн Куйперс из Голландии. Запасной - Эрвин Зеинстра из Голландии.

Матч Франция - Хорватия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля. И начнется в 18:00 по московскому времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тестовый лайнер SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском
Захарова назвала «отвратительной» ситуацию с категоризацией пользователей Facebook
Встреча Порошенко и Трампа на полях саммита НАТО продолжалась 20 минут
Чистый чемпионат! На ЧМ-2018 по футболу не нашли никакого допинга
Сирийская армия установила контроль над городом Дераа
Глава Минэнерго США оценил вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке-2»
Захарова назвала «абсурдными» утверждения об отказе России сотрудничать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери
Трамп прибыл в Великобританию с рабочим трехдневным визитом
Порошенко заявил о "ФСБ по всей стране"
Как найти будущего гения в производстве лекарств?
Киев отказался поддерживать общеевропейские проекты с участием России
Глава Роструда назвал повышение пенсионного возраста «подарком для предпринимателей»
Захарова: Страны НАТО не заинтересованы в объективной оценке ситуации с Евроатлантике
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс