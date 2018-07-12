Помпео отправится вместе с Трампом на встречу с Путиным в Хельсинки

СЕГОДНЯ 22:17 2018-07-12T22:30:10+03:00

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Глава Госдепартамента США Майкл Помпео будет сопровождать главу государства Дональда Трампа во время поездки в Хельсинки, где 16 июля американскому лидеру предстоят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Помпео будет сопровождать в Хельсинки (Финляндия) президента Дональда Трампа, который встретится с президентом России Владимиром Путиным 16 июля», - говорится в письменном заявлении, распространенном Науэрт.

Также отмечается, что глава Госдепартамента проведет обсудит актуальные вопросы американо-российской повестки с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, Помпео проведет переговоры с шефом финской дипломатии Тимо Сойни.

Как сообщал сайт «КП», в ходе грядущей встречи Трамп рассчитывает обсудить с российским президентом ситуацию в Сирии и на Украине, проблемы контроля над вооружениями, а также энергетические проекты Москвы в Европе.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что готовится в саммиту в Хельсинки с весьма скромными ожиданиями, но надеется, что когда-нибудь сможет установить с Владимиром Путиным более доверительные и дружеские отношения.