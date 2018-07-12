С порноактрисы, заявлявшей об интимной связи с Дональдом Трампом, полностью сняли обвинения

12 Июль 22:52 2018-07-12T22:53:15+03:00

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Власти штата Огайо полностью оправдали бывшую порноактрису и стриптизершу Стефани Клиффорд по предъявленным обвинениям в связи с ее выступлением в одном из местных стриптиз-клубов. Об этом сообщил в четверг ее адвокат Майкл Авенатти.

Напомним, 39-летняя Клиффорд, известная также под псевдонимом Сторми Дэниелс, была задержана по обвинению в нарушении законов штата, регулирующих деятельность стриптиз-клубов. Ожидалось, что она предстанет перед судом в пятницу.

Правоохранители задержали Клиффорд после того, как во время выступления в одном из срип-клубов она позволила посетителю прикоснуться к себе, что категорически запрещено строгими законами штата.

Однако в ходе разбирательства прокуроры пришли к выводу, что норма распространяется только на танцовщиц, которые регулярно выступают в конкретном заведении, а Сторми Дэниелся ранее не была замечена в этом клубе.

«Я рад сообщить, что обвинения с моей клиентки Сторми Дэниелс были полностью сняты», - написал Авенатти в своем Twitter. Он также поблагодарил прокуроров в Колумбусе за их профессионализм.

Ранее адвокат заявил, что арест его клиентки был «политически мотивирован и запланирован». Дело в том, что Клиффорд сообщила прессе об интимной связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом, которая якобы имела место еще в 2016 году.

По данным газеты The Wall Street Journal, бывший юрист Трампа Майкл Коэн за месяц до президентских выборов в США в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов, чтобы она подписала соглашение о неразглашении информации об интимной связи с миллиардером.

Позже Клиффорд подала иск против Трампа и Коэна с требованием аннулировать соглашение, также обвинив их в распространении порочащих ее сведений. Сам бывший юрист президента заявил, что заплатил Клиффорд из собственных средств без ведома Трампа.