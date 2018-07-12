Помпео с Могерини обсудили Украину и «Северный поток – 2»
Госсекретарь США Майкл Помпео на полях саммита НАТО в Брюсселе пообщался с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Как рассказала пресс-секретарь американского госдепартамента Хезер Науэрт, обсуждали «широкий диапазон проблем, вызывающих взаимное беспокойство Соединенных Штатов и Европы»: Украину и «Северный поток – 2», Иран, Сирию и КНДР.
В сообщении Науэрт говорится, что её шеф с главой европейской дипломатии «согласились, что растет пагубное влияние Ирана на Ближнем Востоке», «обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию в Сирии, необходимость продолжения реформ на Украине, а также возможности для достижения окончательной, полной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи».
«Также они обсудили обеспокоенность США и ЕС по поводу «Северного потока – 2» и необходимость гарантировать диверсификацию поставки энергоресурсов в Европу», - отмечается в пресс-релизе госдепа.
Ранее сайт kp.ru писал, что Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями зарубежным компаниям, которые помогают России строить газопровод по дну Балтийского моря в обход Украины.