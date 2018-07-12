Помпео с Могерини обсудили Украину и «Северный поток – 2»

12 Июль 23:27 2018-07-12T23:31:22+03:00

Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече6 в Брюсселе Фото: REUTERS

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС провели встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе

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Госсекретарь США Майкл Помпео на полях саммита НАТО в Брюсселе пообщался с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как рассказала пресс-секретарь американского госдепартамента Хезер Науэрт, обсуждали «широкий диапазон проблем, вызывающих взаимное беспокойство Соединенных Штатов и Европы»: Украину и «Северный поток – 2», Иран, Сирию и КНДР.

В сообщении Науэрт говорится, что её шеф с главой европейской дипломатии «согласились, что растет пагубное влияние Ирана на Ближнем Востоке», «обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию в Сирии, необходимость продолжения реформ на Украине, а также возможности для достижения окончательной, полной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи».

«Также они обсудили обеспокоенность США и ЕС по поводу «Северного потока – 2» и необходимость гарантировать диверсификацию поставки энергоресурсов в Европу», - отмечается в пресс-релизе госдепа.

Ранее сайт kp.ru писал, что Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями зарубежным компаниям, которые помогают России строить газопровод по дну Балтийского моря в обход Украины.