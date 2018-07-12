2018-07-13T00:11:36+03:00
Звезды

«Игра престолов» претендует на премию Emmy в 22 номинациях

В том числе и на главную – «Лучший драматический сериал» года [видео]
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Кадр из сериала «Игра престолов»Кадр из сериала «Игра престолов»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фантастическую сагу «Игра престолов» в этом году выдвинули на премию американской телеакадемии Emmy сразу в 22 номинациях, в том числе и на главную – «Лучший драматический сериал».

В списке претендентов на престижную награду, опубликованном на официальном сайте конкурса, также значатся сериалы «Корона», «Американцы», «Очень странные дела», «Это мы», «Мир дикого запада» и «Рассказ служанки». Два последних проекта, как и «Игра престолов», тоже выдвинуты в двух десятках номинаций – 20 и 21 соответственно.

Стоит отметить, что на счету культового сериала, созданного телеканалом HBO по роману Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», уже 38 побед на «Эмми». Юбилейная 70-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября.

Как писал сайт kp.ru, на днях актер Кит Харингтон, известный по роли Хранителя Севера и наследника Железного Трона Джона Сноу, сообщил о завершении съемок последнего восьмого сезона «Игры престолов». Выход финального сезона на экраны ожидается летом 2019 года. Говорят, он станет самым зрелищным и кровавым: создатели сериала решили к концу «убить» почти всех полюбившихся зрителям персонажей.

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Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет (подробности).

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