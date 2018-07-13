Суд приговорил бывшего замглавы Спецстроя к пяти годам колонии

СЕГОДНЯ 00:35 2018-07-13T00:48:51+03:00

Кроме того, Александру Бурякову придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей

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В четверг, 12 июля, Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александру Бурякову: пять лет лишения свободы. Отбывать наказание по статье «мошенничество в особо крупном размере» он будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, экс-чиновника на три года лишили права занимать определенные должности на государственной службе, а также обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Бурякова взяли под стражу в зале суда, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы Спецстроя по подозрению в махинациях год назад, 4 июля, задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По версии следствия, он вместе с бывшим первым замом директора Спецстроя Александром Загорулько и тремя предпринимателями за два года (с 2013 по 2015) похитили свыше миллиарда рублей. Установлены три эпизода воровства бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию девяти военных объектов в Москве и Тверской области.

Буряков на суде полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.