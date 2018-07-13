2018-07-13T02:22:28+03:00
Происшествия

Причиной взрыва близ аэропорта Каира могла стать жара

По неофициальным данным, при взрыве в окрестностях Каирского аэропорта пострадали 12 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Взрыв топливных баков на работу аэропорта в Каире не повлиялВзрыв топливных баков на работу аэропорта в Каире не повлиялФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате мощного взрыва в окрестностях международного аэропорта Каира пострадали 12 человек, сообщает египетский новостной портал Masrawy со ссылкой на неназванные источники. Эту информацию официальные власти пока не подтвердили: по данным Минздрава, пострадавших только трое, они доставлены в больницу.

Тем временем представитель армии Египта Тамер Рифаи заявил журналистам, что причиной взрыва на складе топлива возле воздушной гавани столицы стала сильная жара.

«Вследствие повышения температуры воздуха произошел взрыв на одном из резервуаров нефтехимической компании «Гелиополис», - говорится в его специальном заявлении для СМИ.

Как ранее писал сайт kp.ru, мощный взрыв недалеко от каирского аэропорта прогремел в четверг вечером. Вспыхнувший после него пожар к этому часу уже потушили.

Министр авиации Египта Юнис аль-Масри сообщил, что взорвались два топливных резервуара за пределами аэропорта, и на его работу произошедшее не повлияло.

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