«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон

СЕГОДНЯ 02:48 2018-07-13T03:01:59+03:00

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Возможно, вскоре у нас появится новый умный гаджет от «Яндекса». Российская компания получила разрешение на создание собственного смартфона и его ввоз в Россию. Об этом свидетельствует опубликованная 12 июля запись на сайте Евразийской экономической комиссии.

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, указано официальное название нового устройства – «Яндекс.Телефон» торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB. Его изготовителем называется зарегистрированная в Швейцарии компания Yandex Services AG, которая помогала создать умную колонку с голосовым помощником «Алиса».

Между тем, в пресс-службе «Яндекса» информацию о разработке собственного смартфона пока не комментируют.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, умные колонки «Яндекс.Станция», которые можно подключить к телевизору и вслух командоваить: «Сделай потише! Переключи! Перемотай!» так понравились россиянам, что компании пришлось ввести ограничение – не больше одного устройства в одни руки. Первая партия поступила в продажу буквально на днях, 10 июля.

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