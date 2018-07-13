Кубок ЧМ – 2018 перед началом финала на поле вынесут Наталья Водянова и Филипп Лам

СЕГОДНЯ 05:39 2018-07-13T06:00:56+03:00

Российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам вынесут главный трофей чемпионата мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Главный трофей Чемпионата мира по футболу перед началом финального матча турнира на поле вынесут известный немецкий футболист Филипп Лам, в составе сборной Германии завоевавший Кубок ЧМ 2014 года и российская топ-модель Наталья Водянова.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на сайте организации. Отмечается, что специальный кофр, в котором они вынесут Кубок ЧМ – 2018, изготовлен Louis Vuitton.

Этот французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, уже в третий раз делает кейс для кубка, но впервые корпус кофра смастерили из титана. Углы обтянули воловьей кожей, а застежки и замки сделали из рутения (RU) – серовато-белого металла, названного в честь России.

Немецкий Филипп Лам и российская модель вынесут на поле главный трофей турнира Наталья Водянова перед матчем Франция – ХорватияФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, финальная игра Чемпионата мира пройдет на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За мировое первенство сразятся сборные Хорватии и Франции, а главным рефери матча будет Нестор Питана из Аргентины. Начало в 18:00 по московскому времени.

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- Объясните первый гол в этом поединке. Он был главным в игре. Что пытались сделать с мячом в этой игре?

- Это была очень трудная игра и мы все видели, что стояло на кону. Для такой маленькой страны полуфинал - очень важно. Сначала мы не очень были быстрыми. Но когда мы начали проигрывать, то надо что-то делать. Первый гол был очень важным. Он был забит в ключевой момент. Второй гол - я отдал мяч Манджукичу. Не важно, кто забил. Важно - мы выиграли и впервые проходим в финал ЧМ! Хочу поблагодарить всех, кто приехал в Москву поддержать (подробности).