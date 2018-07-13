Порошенко придумал «идеальный» способ закупки газа у России

СЕГОДНЯ 06:44 2018-07-13T06:53:23+03:00

По мнению лидера Незалежной, его страна должна скупать весь российский газ на своей восточной границе и далее транспортировать его в Европу

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Лидер Незалежной Петр Порошенко придумал самый эффективный» способ покупки «голубого топлива» у России.

Он считает, что лучше всего было бы, если бы Украина скупала российский газ на своей восточной границе и далее транспортировала его в Европу. С такой идеей он выступил на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

«Наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации», - приводит слова главы соседнего государства его пресс-служба.

Порошенко также рассказал, что время в бельгийской столице зря не тратил и провел «эффективные консультации по вопросу газопровода «Северный поток – 2». В частности, обсудил проект с президентом США Дональдом Трампом, польским лидером Анджеем Дудой и «большим количеством руководителей».

По его словам, в дискуссиях «и была выработана абсолютно общая позиция», которая заключается в том, что строительство газопровода в обход Украины «угрожает энергетической безопасности Европы».