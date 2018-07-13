2018-07-13T08:34:11+03:00
В мире

Трамп потерял 300 тысяч подписчиков из-за масштабной чистки в Twitter

В четверг, 12 июля, соцсеть начала кампанию по удалению фейковых и подозрительных аккаунтов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Количество подписчиков американского лидера Дональда Трампа в Twitter значительно сократилось после того, как социальная сеть запустила кампанию по удалению фейковых и подозрительных аккаунтов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что речь идет, в частности, о микроблогах, созданных специально для накрутки популярности ряда пользователей. Всего в руководстве компании планируют зачистить десятки миллионов таких страниц.

Кампания стартовала в четверг, 12 июля, и уже в первые пятнадцать минут президент США лишился не менее 100 тысяч подписчиков. На данный момент цифры говорят о том, что данный показатель увеличился еще до 300 тысяч.

Так, по данным портала Mashable, если днем ранее за страницей Трампа следили 53,4 млн пользователей Twitter, то уже сейчас их осталось 53,1 млн.

Напомним, что, согласно расчетам специалистов, всего за время чистки будет удалено примерно 6% от общего числа микроблогов сети.

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